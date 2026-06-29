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НовостиОбщество29 июня 2026 5:44

В Воронежской области выпускница набрала на ЕГЭ 300 баллов по трем предметам

Отличилась выпускница Давыдовской школы Лискинского района
Ярослав ИВАНОВ

Выпускница Давыдовской школы Лискинского района Дарья Бокова набрала на ЕГЭ 300 баллов по трем предметам - русскому языку, химии и биологии. Об этом 29 июня сообщила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова.

Интерес к химии и биологии у Даши от родителей: отец работает инженером на Нововоронежской АЭС, девушка хочет стать врачом, как ее мама, которая уже почти три десятка лет работает в райбольнице. И поэтому Даша мечтает поступить в Российский национальный исследовательский медуниверситет имени Пирогова.

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