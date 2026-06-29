В Воронежской области выпускница набрала на ЕГЭ 300 баллов по трем предметам

Выпускница Давыдовской школы Лискинского района Дарья Бокова набрала на ЕГЭ 300 баллов по трем предметам - русскому языку, химии и биологии. Об этом 29 июня сообщила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова.

Интерес к химии и биологии у Даши от родителей: отец работает инженером на Нововоронежской АЭС, девушка хочет стать врачом, как ее мама, которая уже почти три десятка лет работает в райбольнице. И поэтому Даша мечтает поступить в Российский национальный исследовательский медуниверситет имени Пирогова.

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