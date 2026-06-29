Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 29 июня

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Воронежские коммунальшики продолжают готовить теплоцентрали и котельные к новому отопительному сезону. Работы по ремонту и профилактике ведут в нескольких районах города. Смотрите перечень улиц, где начнут работы на неделе с 29 июня - подключать водонагреватели придется жителям более 70 домов.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С 30 июня по 6 июля

ул. Кулибина, 13а;

ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;

Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 8д, 11, 21, 25/1, 39.

Набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

С 29 июня по 8 июля

Московский пр-т, 197.

С 30 июня по 9 июля

ул. 45 Стрелковой дивизии, 64/2, 64/2к1.

С 30 июня по 13 июля

ул. Транспортная, 79, 81, 83;

ул. Советская, 53;

ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

пер. Автогенный, 13, 15, 17;

ул. Лидии Рябцевой, 47/1.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 30 июня по 13 июля

ул. Тепличная, 20б.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 30 июня по 7 июля

ул. Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;

ул. Комиссаржевской, 15;

ул. Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98;

ул. 25 Октября, 15, 31, 41а;

ул. Никитинская, 7, 16а;

ул. Студенческая, 34;

ул. Большая Стрелецкая, 20д;

ул. Станкевича, 45.

С 30 июня по 13 июля

ул. Советская, 2, 4.

ул. Морозова, 10, 12;

ул. Тимирязева, 10, 12, 12б;

ул. Ломоносова, 87;

ул. Докучаева, 9.