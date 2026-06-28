Под Воронежем мужчина с двумя мачете угрожал водителям

В центре села Ямное Рамонского района ночью 28 июня мужчина с двумя мачете в руках выходил на проезжую часть, размахивал оружием и выкрикивал оскорбления в адрес проезжавших мимо автомобилистов. Вместе с ним находились еще двое парней. Видео со странной компанией распространилось в соцсетях, а в региональном ГУ МВД корреспонденту КП-Воронеж подтвердили, что заявление по этому поводу действительно поступало.

По данным полиции, все фигуранты сейчас находится в отделе и пишут объяснительные.

— К счастью, их выходка не привела к травмам — никто из водителей и прохожих не пострадал. По данному факту проводится проверка, — добавили в полиции.

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