В почвах воронежского ботсада обнаружили новый тип грунта

. Фото: БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. проф. Б.М. Козо-Полянского ВКонтакте..

26 июня студенты-почвоведы и экологи медико-биологического факультета ВГУ провели мониторинг флоры, растительности и почв Ботанического сада. Итогом полевых исследований стало (помимо пополнение научного гербария редкими видами растений) переоткрытие почвенного типа, который ранее никогда не фиксировался на этом плакорном участке.

Неожиданность ждала исследователей при изучении почвенного разреза. На глубине 1,3 метра они обнаружили плотные карбонатные включения, известные как «журавчики» (сделано 8 фотоснимков). Эти белесые конкреции помогли диагностировать лугово-черноземный тип почвы. Удивительно, но подобные гидроморфные образования обычно формируются лишь в условиях близкого залегания грунтовых вод, тогда как обследованный участок является возвышенным плакором. Теперь ученым предстоит выяснить природу этого явления. Об этом администрация сада рассказала 28 июня.

Кстати, особый восторг у начинающих специалистов вызвал классический эксперимент с «вскипанием»: при нанесении кислоты на почву с глубины началось бурное шипение и выделение углекислого газа. Это подтвердило высокое содержание карбонатов и щелочную реакцию среды. Кроме того, будущие экологи освоили методику закладки пробных площадей, технику отбора образцов, морфологическое описание профилей и азы биоиндикации.

Наземная флора также порадовала разнообразием. На участке сформировались богатые разнотравно-злаковые фитоценозы, среди которых выделены ценные виды: чина черная, дрок красильный, девясил иволистный, колокольчик персиколистный, вероника широколистная и полынь армянская. Собранный гербарный материал будет передан в научную коллекцию ВГУ.