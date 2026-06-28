Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2026 13:44

В массовом ДТП под Воронежем пострадали водитель легковушки и пассажирка автобуса

В Калаче на улице Советской в ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 2110» и пассажирка рейсового автобуса
Анастасия АСТАШОВА

В Калаче на улице Советской в ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 2110» и пассажирка рейсового автобуса. Оба были госпитализированы бригадой скорой помощи в Калачеевскую районную больницу. Личность водителя легковушки в настоящий момент устанавливается. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС 28 июня.

По информации ведомства, авария произошла 27 июня в 19:27. На дороге не разминулись три транспортных средства — отечественная легковушка, автомобиль «Kia Venga» и пассажирский автобус. Спустя минуту после поступления сигнала в дежурную службу, в 19:28, к месту ЧП был направлен расчет пожарно-спасательной части № 40.

Прибывшие спасатели обесточили транспортные средства, отключив аккумуляторные батареи для предотвращения возможного возгорания.