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НовостиПроисшествия28 июня 2026 12:34

Под Воронежем при пожаре пострадал 56-летний мужчина

В поселке Латная Семилукского района огонь охватил частный дом на улице Набережной
Анастасия АСТАШОВА
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Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

27 июня в рабочем поселке Латная Семилукского района при пожаре травмы получил 56-летний местный житель. Хозяина загоревшегося дома на улице Набережной экстренно госпитализировали в терапевтическое отделение Семилукской районной больницы. Медики диагностировали у него термические ожоги I–II степени, поражено около 50% поверхности тела. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную службу ведомства в 19:09. К моменту прибытия первых пожарных расчетов пламя уже охватило постройки. Несмотря на усилия спасателей, огонь полностью уничтожил жилой дом размером 48 квадратных метров, а в соседнем нежилом здании размером 80 квадратных метров пламя полностью уничтожило кровлю.

На месте происшествия работали три отделения пожарно-спасательных частей. Всего в ликвидации последствий ЧП принимали участие 12 спасателей и три спецмашины. Пожар ликвидировали в 20:27. Причины и обстоятельства возгорания в настоящее время устанавливают эксперты.