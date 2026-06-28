34-летнего мужчину из Воронежской области обвиняют в убийстве супруги

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В Воронежской области перед судом предстанет 34-летний житель Бобровского района, насмерть избивший свою сожительницу. Расследование уголовного дела полностью завершено, и материалы переданы в суд. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, трагедия произошла в начале года — в ночь с 4 на 5 января. Мужчина вместе со своей 38-летней гражданской супругой выпивал в квартире дома на улице Авдеева в Боброве. В какой-то момент между сожителями вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина набросился на женщину и жестоко избил ее, нанося удары по голове, туловищу и рукам.

Пострадавшая не пережила эту ночь — утром 5 января она скончалась в квартире. Как позже установили судмедэксперты, причиной смерти стала тяжелая внутричерепная травма.

Почти сразу после случившегося нападавшего отправили в следственный изолятор — мера пресечения в виде заключения под стражу действует до сих пор.

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