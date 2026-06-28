Воронежские волонтеры спасают троих бельчат-сирот

. Фото: "Сердце Леса"- помощь диким животным. Воронеж ВКонтакте..

За два дня — 25 и 26 июня — волонтеры сообщества помощи диким животным «Сердце леса» приняли троих крошечных самцов бельчат из разных точек Воронежа. Все они выпали из гнезд и остались без родительской опеки. Сейчас их выхаживают специалисты. Самому младшему пушистику едва исполнилось три недели. Об этом добровольцы сообщили 27 июня.

Самый старший и боевой пациент, которому около 33–35 дней, приехал из района Машмета. Прохожие обнаружили на земле троих бельчат, но двое из них уже погибли. Единственного выжившего срочно передали в «Сердце леса» — у малыша скальпирован кончик хвоста.

Второй подкидыш, из Левобережного района, оказался чуть помладше (около 30 дней от роду). Он тоже сидел на земле в одиночестве, только накануне впервые открыл глаза.

Третий, самый крошечный новосел возрастом всего около 20 дней, был найден в Репном. Очевидцы долго ждали маму-белку, но та за детенышем так и не вернулась.

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