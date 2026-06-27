В Новохоперском районе Воронежской области модернизируют водоснабжение

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области рассматривают возможность обновления водопроводных сетей в Новохоперском районе.

Речь идёт о двух крупных объектах: завершении строительства системы водоснабжения в нескольких населённых пунктах и реконструкции сетей в селе Ярки. В селе Елань-Колено, посёлках Долиновский, Подосиновка и Берёзовка необходимо завершить шестую очередь строительства системы водоснабжения. Это потребует 173,3 млн рублей. При наличии бюджетной заявки от администрации района возможно включение коммунального объекта в областную адресную инвестиционную программу на 2027-2029 годы.

В Ярках запланирован капитальный ремонт действующей сети водоснабжения по областной программе капитального ремонта. В селе 1055 человек. Стоимость реконструкции и строительства сетей водоснабжения по предварительным расчетам составляет 219 млн рублей