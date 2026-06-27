В Воронежской области сеть АЗС ввела запрет на обслуживание клиентов во время опасности БПЛА

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В Воронежской области нельзя заправиться на АЗС во время действия опасности атаки беспилотников. Запрет на обслуживание клиентов ввела одна из федеральных сетей,сообщили в пресс-службе правительства области. В период действия опасности на заправочных станциях объявляют технический перерыв, который действует до отбоя БПЛА-тревоги.

Напомним, сегодня режим опасности объявили в 8.40 и он продолжает действовать до сих пор. За день над территорией области сбили семь БПЛА. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет.

В 15.55 в области объявили ракетную опасность, она действовала до 16.41. Режим опасности БПЛА в регионе сохраняется. Соблюдайте рекомендации МЧС!