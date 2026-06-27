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НовостиПроисшествия27 июня 2026 10:00

В Воронежской области 27 июня сбили 4 БПЛА

Повреждений и пострадавших нет
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 27 июня над двумя районами Воронежской области сбили четыре беспилотника, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, разрушений и пострадавших при отражении вражеской атаки на регион нет.

Напомним, на территории области с 8.40 27 июня действует режим опасности БПЛА. Около 9 часов в Воронеже объявляли воздушную тревогу и звучали сирены. Сейчас угроза непосредственного удара БПЛА миновала.

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