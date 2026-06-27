В Воронежской области 27 июня сбили 4 БПЛА

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
Утром 27 июня над двумя районами Воронежской области сбили четыре беспилотника, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, разрушений и пострадавших при отражении вражеской атаки на регион нет.
Напомним, на территории области с 8.40 27 июня действует режим опасности БПЛА. Около 9 часов в Воронеже объявляли воздушную тревогу и звучали сирены. Сейчас угроза непосредственного удара БПЛА миновала.
Соблюдайте меры безопасности.