Новую схему мошенничества используют в Воронеже на фоне бензинового кризиса

На фоне проблем с топливом воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты звонят от имени регионального министерства транспорта и предлагают автовладельцам оформить «талоны» на бензин. Топливо обещают отпустить без очередей и даже для достоверности называют конкретную заправку. После этого клиента просят назвать цифры из СМС. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунтам жертвы.

Кибер-полицейские предостерегают водителей от общения с незнакомцами и, особенно, - от передачи им какой-либо личной информации.