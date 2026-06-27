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НовостиПроисшествия27 июня 2026 7:08

Новую схему мошенничества используют в Воронеже на фоне бензинового кризиса

Полицейские предупреждают горожан об опасности
Ирина КАЗАНИНА

На фоне проблем с топливом воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты звонят от имени регионального министерства транспорта и предлагают автовладельцам оформить «талоны» на бензин. Топливо обещают отпустить без очередей и даже для достоверности называют конкретную заправку. После этого клиента просят назвать цифры из СМС. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунтам жертвы.

Кибер-полицейские предостерегают водителей от общения с незнакомцами и, особенно, - от передачи им какой-либо личной информации.