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НовостиПроисшествия27 июня 2026 6:24

На въезде в Воронеж фура налетела на отбойник

Из-за аварии трассу под Воронежем залило дизельным топливом
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

Крупная авария произошла 26 июня в 15:52 на въезде в Воронеж по трассе М-4 со стороны Новой Усмани. Водитель автомобиля МАЗ не справился с управлением и врезался в отбойник, разделяющий полосы движения. После этого фура опрокинулась.

От удара кабина превратилась в груду металла, водитель чудом не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В результате аварии на дорогу вылилось огромное количество ГСМ, для их смыва привлекали спасателей.

Также ДТП стало причиной огромной пробки в обоих направлениях федеральной трассы. Затор исчез только поздним вечером.