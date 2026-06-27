На въезде в Воронеж фура налетела на отбойник

Фото: из архива «КП».
Крупная авария произошла 26 июня в 15:52 на въезде в Воронеж по трассе М-4 со стороны Новой Усмани. Водитель автомобиля МАЗ не справился с управлением и врезался в отбойник, разделяющий полосы движения. После этого фура опрокинулась.
От удара кабина превратилась в груду металла, водитель чудом не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В результате аварии на дорогу вылилось огромное количество ГСМ, для их смыва привлекали спасателей.
Также ДТП стало причиной огромной пробки в обоих направлениях федеральной трассы. Затор исчез только поздним вечером.