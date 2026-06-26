Суд смягчил меру пресечения Александру Киму, обвиняемому в хищении 37 миллионов на набережной Воронежа

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26 июня Советский районный суд Воронежа принял решение изменить меру пресечения руководителю управления строительной политики Александру Киму, которого обвиняют в хищении бюджетных миллионов при благоустройстве Петровской набережной. Теперь он будет находиться не в следственном изоляторе, а под запретом определенных действий. С таким ходатайством выступил следователь, и суд его удовлетворил. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

Напомним, по версии следствия, в июне-июле 2023 года Александр Ким вместе со своим заместителем и директором муниципальной стройдирекции подписал фиктивный акт приемки работ по благоустройству. В документе они завысили реальную стоимость работ почти на 37,7 миллиона рублей. Эти деньги были похищены из бюджета.

Александра Кима обвиняют по двум статьям: присвоение средств в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). Несмотря на тяжесть обвинений, суд пошел навстречу следствию и смягчил меру. Однако пока это решение не вступило в законную силу.

Двумя месяцем ранее адвокаты уже просили перевести подзащитного под домашний арест или отпустить под залог, но суд оставался непреклонен. По его мнению, на свободе чиновник мог сбежать или надавить на бывших подчиненных, которые проходят по делу свидетелями. Учитывая, что за подобное преступление грозит до 10 лет тюрьмы, суд на тот момент был уверен, что только содержание в изоляторе гарантирует порядок в ходе дальнейшего следствия.