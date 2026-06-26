Прораба из Воронежской области оштрафовали за работу иностранцев без нужных документов

В Хохольском районе оштрафовали старшего прораба строительной компании «ДСФ СпецДорСервис» за нарушение миграционных правил. Как установили в районном суде, 5 июня он поставил двух граждан Узбекистана на подготовку тротуара под укладку асфальта. Патенты у рабочих были, но их выдали в другом субъекте России, а по закону это не дает права работать на территории нашего региона. Такие требования прописаны в федеральном миграционном законодательстве. Об этом 26 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.

На заседании сам прораб признал свою вину и объяснил, что не проверил, действительны ли патенты для работы в Воронежской области. Судья посчитал это нарушением серьезным и назначил штраф — за каждого из двух иностранцев по 25 тысяч рублей, итого 50 тысяч. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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