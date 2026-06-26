Воронежец отдал мошенникам почти 2,8 миллиона рублей при покупке иномарки онлайн

. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жертвой автомобильных мошенников стал 39-летний воронежец, лишившийся почти 2,8 миллиона рублей при попытке купить автомобиль Mitsubishi из-за рубежа через интернет. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 26 июня.

По данным полиции, потерпевший нашел в интернете сайт компании, предлагавшей подбор и доставку автомобилей из-за границы, и заинтересовался иномаркой. После переговоров с «менеджером» он заключил договор и внес первый платеж, но этом поборы не закончились. Злоумышленники под разными предлогами — оплата самого авто, таможенное оформление и прочие сопутствующие расходы — убедили мужчину переводить все новые крупные суммы.

Аферисты отправляли ему фотографии выбранной машины и даже трек-номер для отслеживания груза. Однако когда покупатель лично приехал в московский офис организации, двери оказались закрыты, а представители компании перестали выходить на связь. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в правоохранительные органы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Всего же, по статистике ведомства, за минувшие сутки от действий злоумышленников пострадали 8 жителей региона, а общий размер причиненного им ущерба превысил 3,5 миллиона рублей.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить новости региона.