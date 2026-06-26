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НовостиПроисшествия26 июня 2026 15:57

В Воронеже арестовали залоговый Cadillac за долги компании на 43 миллиона рублей

За строительной компанией-должником зарегистрирован еще один автомобиль — Volkswagen Passat
Анастасия АСТАШОВА
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Фото: предоставлено пресс-службой УФССП по Воронежской области.

В Воронеже судебные приставы арестовали и отправили на спецстоянку премиальный внедорожник Cadillac Escalade 2022 года выпуска. Причиной стали долги местной строительной компании. Общая сумма долга по четырем кредитным договорам превысила 43 миллиона рублей. По одному из них залоговым имуществом как раз выступил дорогостоящее авто. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП 26 июня.

Ранее Ленинский районный суд Воронежа удовлетворил иск банка о взыскании задолженности со строительной организации и ее поручителя. Владелец Escalade был официально уведомлен о необходимости исполнить решение суда, однако попытался избежать изъятия, успев передать автомобиль знакомому.

Судебные приставы установили адрес этого знакомого и обнаружили иномарку на подземной парковке. Авто арестовали и поместили на спецстоянку.

В ходе исполнительного производства выяснилось, что за должником зарегистрирован еще один автомобиль — Volkswagen Passat. В отношении этой машины также вынесено постановление об аресте, однако ее оставили на ответственное хранение самому должнику. Обе иномарки будут реализованы в установленном законом порядке в счет погашения задолженности, если должник не выполнит свои обязательства перед кредитором в ближайшее время.

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