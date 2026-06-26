Суд обязал администрацию Бабяковского поселения под Воронежем поставить дорогу на учет

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новоусманский районный суд 23 июня удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию Бабяковского сельского поселения официально оформить автомобильную дорогу по переулку Высотный в селе Бабяково. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 26 июня. Без этого местные власти не могут законно содержать и ремонтировать дорогу, а значит, отвечать за ее безопасность.

Прокурорская проверка показала, что дорога с грунтовым покрытием давно используется как дорога общего пользования местного значения, но на кадастровый учет ее так и не поставили. Нет и зарегистрированных прав на земельный участок под ней — хотя по закону именно администрация поселения обязана этим заниматься, потому что она же отвечает за содержание дороги.

Еще в июне прошлого года прокуратура вносила представление с требованием устранить нарушения, но чиновники за год не выполнили обязательства. Поэтому дело дошло до суда.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить новости региона.