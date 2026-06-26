Двое воронежцев вернулись живыми из украинского плена

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Двое военнослужащих, уроженцев Воронежской области, которые провели в украинском плену долгие месяцы, наконец вернулись оттуда живыми. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Освободились 40-летний уроженец областного центра и 37-летний военнослужащий из Верхнехавского района. В данный момент бойцы находятся в Беларуси, где проходят первичное обследование.

— Им будет оказана вся необходимая психологическая и медицинская помощь, — подчеркнул глава Воронежской области.

Александр Викторович также отметил, что работа по вызволению остающихся в плену военнослужащих будет продолжена до возвращения каждого домой.

Всего же, по данным Минобороны РФ, в ходе очередного обмена пленными вернулись 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.

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