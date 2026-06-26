Постоянная изжога – это нормально? Воронежские онкологи развеяли мифы о раке пищевода

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У 107 жителей Воронежской области в прошлом году выявили рак пищевода. Это онкологическое заболевание весьма коварное: долгое время оно может никак не проявляться. На ранних стадиях рак пищевода часто находят случайно при плановой гастроскопии. Самый характерный и первый симптом болезни – дисфагия (нарушение глотания).

На что обратить внимание?

Онкологи перечислили основные симптомы, которые могут сигнализировать о развитии заболевания.

Во-первых, боль за грудиной, в спине, отдающая в шею или ухо (усиливается при глотании).

Во-вторых, постоянная изжога, отрыжка, срыгивание непереваренной пищей.

В-третьих, слюнотечение, осиплость голоса, поперхивание при еде.

В-четвертых, беспричинная потеря веса, слабость, анемия (бледность, сонливость).

– Важно: если изжога стала вашим постоянным спутником, а твердая пища стала «застревать», не ждите, идите к терапевту или гастроэнтерологу, – напоминают врачи Воронежского областного онкоцентра.

Как выявить заболевание?

Для диагностики рака пищевода используют следующие методы.

ЭГДС (гастроскопия) с биопсией – «золотой стандарт». Врач осматривает пищевод эндоскопом и берет кусочек ткани для анализа.

Рентген пищевода с барием – показывает, насколько опухоль сузила просвет органа.

КТ, ПЭТ/КТ грудной и брюшной полости – определяют стадию, ищут метастазы в лимфоузлы и соседние органы (бронхи, трахею, аорту).

Кто в группе риска?

Рак пищевода в 10 раз чаще поражает пьющих людей, нежели непьющих. Врачи однозначно утверждают, что заболеваемость раком пищевода находится в прямой зависимости от количества употребляемых спиртных напитков. Негативный эффект алкоголя многократно возрастает, если пациент также курит, а его рацион приобретает скудный характер.

Также в группе риска находятся люди с предраковыми заболеваниями: пищевод Барретта (серьезное осложнение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни), ахалазия кардии (нарушение расслабления сфинктера), рубцовые сужения после ожогов.

Стоит пересмотреть свои пристрастия любителям очень горячей еды и напитков, копченостей, маринованных продуктов при дефиците овощей и фруктов.

Кроме того, подвержены раку пищевода мужчины старше 55 лет, с ожирением.

Какие мифы о раке пищевода существуют?

Первое распространенное заблуждение – «рак пищевода развивается мгновенно». Правда в том, что процесс занимает годы. Есть предраковые состояния (пищевод развивается Барретта, ахалазия), которые можно выявить и успешно лечить, предотвратив рак.

Еще один миф – «операция при раке пищевода бесполезна и очень опасна». Правда: на I-II стадиях хирургия дает высокие шансы на излечение. Современные методики позволяют удалить опухоль и восстановить пищевод.

Убежденность в том, что «постоянная изжога – это нормально, не обращайте внимания» – ошибочна. Хроническая изжога – симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которая при отсутствии лечения может привести к пищеводу Барретта и, в итоге, к аденокарциноме. Это прямое показание к обследованию.

В чем заключается профилактика?

Онкологи настоятельно рекомендуют отказаться от курения и чрезмерного алкоголя. Это главные факторы риска, особенно для плоскоклеточного рака.

Лечите изжогу. Не игнорируйте рефлюксную болезнь. При ее длительном течении и подтвержденном пищеводе Барретта проходите ЭГДС с биопсией раз в 1-2 года.

Следите за питанием: не ешьте слишком горячую пищу, ограничьте копчености и консервы, добавьте в рацион свежие овощи и фрукты.

Контролируйте вес. Ожирение – один из факторов риска аденокарциномы нижней трети пищевода.

– Не игнорируйте ранние симптомы. Затруднение глотания и прогрессирующая изжога – повод пройти обследование. Рак, выявленный на I стадии, излечим более чем в 70% случаев, – отмечают онкологи.