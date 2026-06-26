Под Воронежем мужчина напал с деревянным топорищем на 79-летнего односельчанина

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36-летний житель села Сухая Березовка в Бобровском районе напал с деревянным топорищем на 79-летнего односельчанина, который попытался прекратить семейную ссору между молодым человеком и его супругой. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, накануне в одном из частных домовладений пожилой хозяин дома попросил свою соседку помочь ему с высадкой цветов на приусадебном участке. Женщина охотно откликнулась на просьбу пенсионера и приступила к работе. Спустя некоторое время за ней пришел ее сожитель, который, недовольный отсутствием спутницы, устроил на месте происшествия громкую словесную перепалку. Пенсионер же якобы попытался вмешаться и потребовал от разбушевавшегося гостя прекратить скандал. В ответ на это требование злоумышленник схватил подвернувшееся под руку деревянное топорище и ударил пожилого мужчину.

В медучреждение, куда впоследствии обратился потерпевший, поступил сигнал о причинении телесных повреждений, что стало поводом для проверки. Прибывшие на место полицейские установили личность нападавшего. Врачи диагностировали у пострадавшего повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью. Однако в полиции заявили, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».