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НовостиОбщество26 июня 2026 13:02

Под Воронежем 66-летнюю женщину с инвалидностью восстановили на работе после незаконного увольнения

Женщина, воспитывающая ребенка-инвалида и имеющая инвалидность, добилась выплаты 124 тысяч рублей
Анастасия АСТАШОВА
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Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхнехавском районе завершилось разбирательство по факту незаконного увольнения 66-летней местной жительницы. Женщина, которая сама является инвалидом 3-й группы и воспитывает ребенка-инвалида, была уволена с муниципального предприятия с грубыми нарушениями трудового законодательства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 26 июня.

Как выяснилось в ходе проверки, женщину не ознакомили с приказом об увольнении, что является прямым нарушением ее прав. Заявительница обратилась за защитой в суд. В ходе разбирательства факты нарушений подтвердились, и суд встал на сторону истицы. Решение суда предписывало восстановить пенсионерку в должности и взыскать с работодателя заработную плату за все время вынужденного прогула.

Общая сумма компенсации составила 124 тысячи рублей. По данным прокуратуры, в настоящее время деньги перечислены женщине в полном объеме, она уже приступила к своим обязанностям на предприятии.

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