Воронежец похитил у участника СВО 235 тысяч рублей

По данным следствия, в апреле текущего года 35-летний житель Аннинского района неправомерно завладел мобильником 39-летнего инвалида I группы. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в апреле текущего года 35-летний житель Аннинского района неправомерно завладел мобильником 39-летнего инвалида I группы. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

Злоумышленник перевел с чужого счета на свой 235 тысяч рублей. Эту сумму потерпевший получил в качестве выплаты за участие в СВО.

Обвиняемый во всем сознался. Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ направлено в муниципальный суд. Тем временем, надзорное ведомство предъявило иск о взыскании в пользу потерпевшего суммы причиненного преступлением ущерба.