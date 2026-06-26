Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 12:48

Воронежец похитил у участника СВО 235 тысяч рублей

Уголовное дело направили в суд
Алексей СЕРГУНИН
По данным следствия, в апреле текущего года 35-летний житель Аннинского района неправомерно завладел мобильником 39-летнего инвалида I группы.

По данным следствия, в апреле текущего года 35-летний житель Аннинского района неправомерно завладел мобильником 39-летнего инвалида I группы.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в апреле текущего года 35-летний житель Аннинского района неправомерно завладел мобильником 39-летнего инвалида I группы. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

Злоумышленник перевел с чужого счета на свой 235 тысяч рублей. Эту сумму потерпевший получил в качестве выплаты за участие в СВО.

Обвиняемый во всем сознался. Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ направлено в муниципальный суд. Тем временем, надзорное ведомство предъявило иск о взыскании в пользу потерпевшего суммы причиненного преступлением ущерба.