Полиция ищет велосипедистов, которые перекопали древний комплекс «Вантит» под Воронежем ради трасс

. Фото: телеграм-канал "Минприроды Воронежской области".

По данным министерства природных ресурсов региона, местный житель заметил, что на знаменитой «Лысой горе» под Воронежем кто-то вовсю строит велодорожки, и пожаловался властям. Приехавшие на место экологи и специалисты по особо охраняемым территориям обомлели, увидев, как на древнем археологическом комплексе «Вантит» (это объект культурного наследия регионального значения) кто-то соорудил деревянные трамплины, вырыл ямы и насыпал искусственные холмы. Об этом экологи сообщили 25 июня.

Пока никого из виновников не нашли — нарушители скрылись до приезда проверки. Но теперь их ищут и полиция, и Управление по охране объектов культурного наследия. Если поймают и докажут вину, им грозит штраф до 500 тысяч рублей по статье за порчу особо охраняемой природы.

— На территории ООПТ «Лысая гора» запрещено строительство любых сооружений, изменение рельефа и любая рекреационная деятельность, включая организацию мест отдыха и разведение костров, — добавили в минприроды.

Напомним, «Вантит» находится на правом берегу водохранилища — от санатория имени Горького до объездной дороги вокруг Воронежа. Его внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия областного значения еще летом 2018 года. Это — комплекс поселений, которые, по воспоминаниям путешественников, тянулись одно за другим вдоль берега реки Воронеж. От Лысой горы начинается территория древних славянских поселений VII-IX веков нашей эры.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить новости региона.