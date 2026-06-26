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НовостиПроисшествия26 июня 2026 12:11

Уральский студент оформил кредит на незнакомого воронежца

Испуганного парня задержали, он готов возместить ущерб
Алексей СЕРГУНИН
18-летний житель Свердловской области сенью 2024 года в одном из мессенджеров нашел бот, который предлагал доход за использование персональных данных.

18-летний житель Свердловской области сенью 2024 года в одном из мессенджеров нашел бот, который предлагал доход за использование персональных данных.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

18-летний житель Свердловской области сенью 2024 года в одном из мессенджеров нашел бот, который предлагал доход за использование персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Студент получил данные жителя Воронежской области и оформил на его имя микрозайм на сумму более 14 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды и погашение долгов. Впоследствии его личность установили стражи порядка. Злоумышленник во всем сознался и согласился возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

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