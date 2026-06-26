Жители Воронежской области стали больше тратить на ЖКХ и ремонт авто 2026 года

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За первые пять месяцев 2026 года жители Воронежской области потратили на платные услуги 90,1 миллиарда рублей. Это на 2,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщают аналитики Воронежстата.

Интересно, что структура расходов заметно сместилась в сторону «коммуналки»: доля ЖКХ выросла с 32,7% до 33,8%. Получается, что в эту сферу воронежцы вложили около 30,5 миллиардов рублей. Одновременно жители региона стали чуть меньше платить за связь и транспорт — их доли сократились до 11,1% и 10,1% соответственно.

Бум произошел на бытовые услуги. Здесь рост еще заметнее — плюс 2,9%, до 15,4 миллиардов рублей. Почти 40% этих денег (6,1 миллиардов) ушло на техобслуживание и ремонт автомобилей. На втором месте — ремонт и строительство жилья (35,6%). А вот парикмахерские заняли скромные 7,5% — видимо, красота требует меньших жертв, чем подвеска или фундамент.

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