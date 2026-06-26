Воронежские хирурги удалили пациентке редкую агрессивную 15-сантиметровую опухоль

. Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

Хирурги Воронежской областной клинической больницы №1 провели уникальную операцию, удалив 56-летней пациентке редкую агрессивную опухоль соединительной ткани, которая оказалась в два раза больше предполагаемых размеров. Об этом в региональном минздраве сообщили 26 июня.

По данным ведомства, женщина поступила в стационар с объемным образованием в брюшной полости. Новообразование имело внушительные размеры (около 15 сантиметров) и было плотно спаяно с окружающими тканями и сосудами. Ранее проведенная в другой клинике пункционная биопсия ошибочно показала доброкачественный характер опухоли, однако при детальном обследовании в ВОКБ №1 хирурги выяснили, что образование на самом деле представляет собой два плотных узла диаметром по восемь сантиметров каждый, сросшихся между собой.

В ходе операции медики применили щадящую тактику, позволившую полностью иссечь патологические ткани без повреждения жизненно важных структур. Извлеченный материал направили на гистологию. Оказалось, что вместо ожидаемой доброкачественной опухоли был диагностирован фиброматоз десмоидного типа. Как пояснили врачи, эта патология соединительной ткани встречается крайне редко — всего 2–4 случая на миллион человек, и, хотя не дает метастазов, отличается местно-агрессивным ростом, прорастая в мышцы и сосуды, что требует ювелирной работы хирурга.

— Восстановление после перенесенного вмешательства прошло хорошо, женщина уже вернулась к привычной жизни. Пациентку выписали в день операции, через 14 дней ей сняли швы, — добавили в минздраве.

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