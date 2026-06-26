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НовостиСпорт26 июня 2026 11:07

Еще три новичка пополнили воронежский «Буран»

Кроме того, «ураганные» сохранили Дмитрия Тювилина
Алексей СЕРГУНИН
Фото из соцсетей ХК "Буран".

Фото из соцсетей ХК "Буран".

Ряды воронежского «Бурана» пополнили еще три новобранца. Под знамена «ураганных» перебрались - вратарь Иван Довгий, нападающие Владислав Лещенко и Владимир Тимошенко.

В прошлом сезоне Лещенко защищал цвета «Рязани-ВДВ» (70 матчей, восемь шайб и десять передач), Довгий выступал за «ЭкоНиву-Бобров» (14 матчей), а Тимошенко за МХК «Академию Михайлова» сыграл 33 матча и набрал 15 очков (8+7).

Тем временем, «Буран» сохранил одного из лидеров команды. Защитник Дмитрий Тювилин подписал контракт на два года. В прошлой кампании он в 38 матчах в составе воронежцев набрал восемь очков (2+6).

Ранее «Буран» обменял японского форварда на призера первенства мира.

Напомним, что минувший сезон стал худшим в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

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