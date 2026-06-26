Облачно и дождливо будет на последних июньских выходных в Воронежской области

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области 27 и 28 июня ожидается дождливая и пасмурная погода. Информация об этом размещена на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

27 июня прогнозируют переменную облачность. Ночью ожидается +12+14 градусов. При этом днем будет не слишком жарко – от +20 до +22 градусов. Вечером возможны дожди.

28 июня вновь ожидается переменная облачность. На протяжении всех суток будут идти дожди. Ночью станет теплее – от +14 до +16 градусов, а вот днем вновь будет достаточно свежо – от +19 до +21 градуса.

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