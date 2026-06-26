В Острогожском районе Воронежской области нашли останки 44 человек

Фото из соцсетей поискового отряда "Патриот".

27 марта в селе Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области по улице Придонская прорвало трубу водоснабжения. Об этом сообщает поисковый отряд «Патриот».

Трудившийся в бригаде ремонтников поисковик Александр Анненков заметил человеческие кости. 3 апреля поисковики эксгумировали останки семи человек (одного ребенка), о чем сообщили в полицию и СК. Экспертиза показала, что костные останки пролежали в земле более 55 лет.

После согласования с СК, администрациями Острогожского района и сельского поселения было решено провести полное обследование захоронения. Поисковые работы завершились 13 июня. В результате суммарно извлекли останки 44 человек (восьми детей). Кроме того, обнаружены монеты различных эпох (начиная с 18 века), фрагменты керамики и посуды, кованые гвозди, две пули (их отдали на экспертизу). Следователи определят, как именно умерли наши предки.