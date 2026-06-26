В селе под Воронежем карантин по бешенству введут до 29 сентября

В СНТ «Локомотив» Семилукского района Воронежской области зафиксирован факт бешенства животного. Очаг инфекции обнаружили в одном из домов по улице Грушевой.

В результате зона радиусом в 500 метров от Грушевой, в которую вошли все СНТ и часть села Латное, ограниченная улицами Железнодорожная, Нижняя и переулком Зеленый, вплоть до 29 сентября признана неблагополучной по данному заболеванию.

Подписанный врио губернатора Сергеем Трухачевым документ размещен накануне на региональном портале антикоррупционной экспертизы.

Традиционно на время действия карантина запрещены лечение, ввоз и вывоз животных, включая отправку на забой, нельзя проводить выставки, ярмарки и торги с животными.

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