Мужчина погиб в ДТП в Воронежской области

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 25 июня в Терновском районе на четвертом километре автодороги «Курск - Борисоглебск - Терновка - Тагайка» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 8:50 «Лада 211440», которой управлял 52-летний местный житель, из-за чрезмерной скорости слетела в кювет, где перевернулась. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».

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