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НовостиОбщество25 июня 2026 16:25

В Россошанском районе Воронежской области ликвидировали 59 свалок

Устранения нарушений потребовала прокуратура
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

С начала 2026 года Россошанская межрайонная прокуратура в ходе проверок выявила больше 90 нарушений в сфере обращения с отходами, связанными с содержанием площадок для сбора ТКО.

В результате прокурорского реагирования привлекли к ответственности девять человек, в том числе с наложением штрафов. В суд направили три иска с требованиями о понуждении к устранению нарушений.

При вмешательстве прокуратуры на территории района ликвидировали 59 несанкционированных свалок и семь контейнерных площадок оборудовали в соответствии с установленными требованиями.