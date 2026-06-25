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НовостиПроисшествия25 июня 2026 15:34

Больше 300 тысяч заработал воронежец на продаже сигарет с поддельными акцизами

Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

36-летнего воронежца осудили за продажу сигарет с поддельными акцизными марками. Суд установил, что в период с ноября 2023 года по май 2024 года мужчина купил партию немаркированных табачных изделий, а также табачных изделий с фальшивыми акцизами на сумму более 2,5 миллиона рублей для дальнейшего сбыта.

Партия хранилась в арендованном гараже. Оттуда фигурант развозил сигареты по торговым точкам города на своем автомобиле «Ауди». До того момента, когда о преступной деятельности стало известно правоохранительным органам, мужчина успел заработать больше 300 тысяч рублей. Крест на прибыльном бизнесе поставили оперативники.

Суд приговорил воронежца к 5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Принадлежавший мужчине автомобиль «Ауди» и полученные незаконным путем 334 тысячи рублей конфисковали в доход государства. Изъятые поддельные табачные изделия уничтожат.