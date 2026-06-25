Хоперский заповедник оштрафовали на 100 тысяч за свалки отходов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В результате проверки, организованной Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой c привлечением специалистов контролирующих органов, в Хоперском заповеднике обнаружили многочисленные несанкционированные очаги отходов производства и потребления.

Прокуратура потребовала от руководства заповедника устранить нарушение закона и возбудила административное дело. ОППТ назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

После внесения представления администрация заповедника ликвидировала свалки и привела территорию в надлежащее состояние. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.