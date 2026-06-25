Четыре года колонии дали воронежцу за оправдание терроризма

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 32-летнему воронежцу за публичное оправдание терроризма в интернете.

В июне 2023 года мужчина разместил в одной из социальных сетей комментарий к публикации, в котором призывал к насилию в отношении социальной группы, а также оправдывал действия террористической организации.

Изучив все обстоятельства, суд назначил виновному четыре года исправительной колонии общего режима с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационных телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.