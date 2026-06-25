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НовостиПроисшествия25 июня 2026 14:22

В воронежской квартире нашли убитого мужчину

Тело с признаками убийства обнаружили на улице Брянской
Ирина КАЗАНИНА
Фото Светланы Маковеевой

Фото Светланы Маковеевой

Фото: из архива «КП».

В воронежской квартире на улице Брянской обнаружили тело мужчины с признаками убийства.

Следователи установили, что, 22 июня в указанной квартире между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них нанес оппоненту колото-резаное ранение в голову. Рана оказалась смертельной, мужчина погиб на месте. Бездыханное тело обнаружил вернувшийся в квартиру общий знакомый погибшего и подозреваемого. Он и вызвал полицию и врачей.

Оперативники провели расследование, установили и задержали 44-летнего подозреваемого воронежца. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «убийство». Мужчине грозит до 15 лет колонии.