В воронежской квартире нашли убитого мужчину

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП».

В воронежской квартире на улице Брянской обнаружили тело мужчины с признаками убийства.

Следователи установили, что, 22 июня в указанной квартире между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них нанес оппоненту колото-резаное ранение в голову. Рана оказалась смертельной, мужчина погиб на месте. Бездыханное тело обнаружил вернувшийся в квартиру общий знакомый погибшего и подозреваемого. Он и вызвал полицию и врачей.

Оперативники провели расследование, установили и задержали 44-летнего подозреваемого воронежца. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «убийство». Мужчине грозит до 15 лет колонии.