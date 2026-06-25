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НовостиОбщество25 июня 2026 13:00

1267 воронежцев обратились к врачам после укуса клеща

Количество пострадавших в пределах среднемноголетних показателей
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

В Воронежской области с начала теплого сезона 2026 года зарегистрировали 1267 пострадавших от укусов клещей. В управлении Роспотребнадзора по региону добавили, что обращаемость пострадавших не превышает среднемноголетних значений.

Для профилактики нападения клещей в местах массового отдыха проведены обработки на территории 1319,58 га, в т.ч. в летних оздоровительных учреждениях – 323,45 га.

Также гражданам, отправляющимся на природу, напоминают о мерах защиты. Необходимо надевать плотную одежду, закрывающую ноги, регулярно проводить осмотр на наличие паразитов. Хорошим средством профилактики является использование репеллентов.