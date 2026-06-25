Огурцы и помидоры подешевели в Воронежской области

Фото из архива КП

Воронежстат опубликовал результаты еженедельного мониторинга цен по состоянию на конец июня 2026 года. Согласно данным ведомства, на прилавках региона заметно упали цены на огурцы и помидоры.

Килограмм огурцов теперь стоит в среднем 116,39 рубля, что на 13,38 рубля дешевле, чем неделей ранее. Томаты тоже потеряли в цене — 3,09 рубля, их текущая стоимость составляет 174,75 рубля за килограмм.

При этом остальные овощи в регионе, напротив, подорожали. Так называемый «борщевой набор» прибавил в цене:

· капуста — 45,18 рубля за кг (+5,01 рубля);

· лук — 53,62 рубля за кг (+3,6 рубля);

· свекла — 41,71 рубля за кг (+1,51 рубля);

· морковь — 52,58 рубля за кг (+2,22 рубля);

· картофель — 49,03 рубля за кг (+3,08 рубля).