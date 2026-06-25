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НовостиОбщество25 июня 2026 12:53

Огурцы и помидоры подешевели в Воронежской области

В регионе зафиксировано снижение цен на сезонные овощи
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Воронежстат опубликовал результаты еженедельного мониторинга цен по состоянию на конец июня 2026 года. Согласно данным ведомства, на прилавках региона заметно упали цены на огурцы и помидоры.

Килограмм огурцов теперь стоит в среднем 116,39 рубля, что на 13,38 рубля дешевле, чем неделей ранее. Томаты тоже потеряли в цене — 3,09 рубля, их текущая стоимость составляет 174,75 рубля за килограмм.

При этом остальные овощи в регионе, напротив, подорожали. Так называемый «борщевой набор» прибавил в цене:

· капуста — 45,18 рубля за кг (+5,01 рубля);

· лук — 53,62 рубля за кг (+3,6 рубля);

· свекла — 41,71 рубля за кг (+1,51 рубля);

· морковь — 52,58 рубля за кг (+2,22 рубля);

· картофель — 49,03 рубля за кг (+3,08 рубля).