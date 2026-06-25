Воронежские хирурги провели уникальную операцию на печени

В начале июня в Воронежский онкологический диспансер поступила 62-летняя женщина с диагнозом «холангиокарцинома» — рак внутрипеченочного желчного протока. Медикам предстояла резекция поражонных участков печени.Об этом 23 июня рассказали в минздраве.

Как пояснил лечащий врач пациентки, онколог абдоминального отделения Дмитрий Суховерков, анатомия печени у каждого человека уникальна, и хирургам заранее пришлось просчитывать разные сценарии. В худшем случае могла потребоваться правосторонняя гемигепатэктомия — удаление целой доли органа. Однако кровоснабжение соседних здоровых сегментов не пострадало, что позволило провести щадящее вмешательство и ограничиться удалением только поражённого участка.

Операцию провели 9 июня. Её выполнил федеральный эксперт — кандидат медицинских наук Леонид Петров из МРНЦ им. А.Ф. Цыба (Обнинск). Ему ассистировал воронежский хирург Дмитрий Суховерков.

По словам Суховеркова, местные врачи и сами проводят подобные операции, но возможность понаблюдать за техникой топ-специалиста и перенять его опыт — бесценна. В итоге Петров применил паренхимосберегающую анатомическую резекцию, которая заняла чуть более двух часов — для печёночной хирургии это считается очень быстро.

«Красиво, анатомично, показательно. Это та хирургия, к которой нужно стремиться всем, даже на федеральном уровне», — отметил воронежский специалист.

Пациентка легко перенесла вмешательство и уже через несколько дней была выписана из стационара в хорошем состоянии.