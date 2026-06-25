Воронежские выпускники показывают высокие результаты на экзаменах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Выпускники школ Ленинского района добились впечатляющих результатов на ЕГЭ. Среди ярких достижений этого года стобалльный результат по русскому языку у Анастасии Гумуржи, ученицы 11 «А» класса химико-биологического профиля школы № 38.

Анастасия не просто справилась с экзаменационными заданиями — она раскрыла предмет глубоко и осмысленно. Русский язык для неё не свод правил для заучивания, а живой, развивающийся «организм», который учит мыслить, выстраивать аргументацию и формировать собственную мировоззренческую позицию. Именно такой подход позволил ей уверенно решать задания и блестяще справляться с творческой частью экзамена.

При этом Анастасия планирует связать своё будущее с медициной. Она уверена, что в любой науке, а особенно в медицине, где важны точность формулировок и умение ясно излагать мысли, владение языком становится фундаментом для освоения новых знаний и эффективной коммуникации.

Кирилл Дергунов, ученик 11 «В» класса физико-математического профиля, покорил вершину в 100 баллов по физике. За этим достижением не случайная удача, а последовательное движение к цели. С ранних лет Кирилл демонстрировал глубокий интерес к точным наукам, а обучение в физико-математическом профиле позволило раскрыть его потенциал в полной мере.

Важную роль в успехе Кирилла сыграла заочная физико-техническая школа при МФТИ на базе МБОУ СОШ № 38. Такой формат дал возможность выйти за рамки стандартной программы, погрузиться в углублённое изучение предмета, решать нестандартные задачи и видеть физику как стройную систему законов, управляющих миром.

Для Кирилла 100 баллов — это закономерный этап на пути к мечте: поступлению в Московский физико-технический институт. Впереди обучение в одном из лучших вузов страны, а затем, возможно, и собственные научные открытия.