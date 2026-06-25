По данным Банка России, годовая инфляция в Воронежской области составила 4,25%

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В воронежском отделении Банка России сообщили, что по итогам года инфляция в Воронежской области составила 4,25%. Согласно по данным Росстата, в мае цены снизились на 0,33% по сравнению с апрелем.

Заметнее всего подешевели овощи (помидоры и огурцы), а также фрукты. Это связано с тем, что на рынок стало поступать больше местной продукции и сократились расходы на содержание теплиц. Упали в цене апельсины и бананы, причина — укрепление рубля, благодаря которому у продавцов снизились расходы на их покупку за рубежом.

В связи с ростом предложений также подешевели яйца.

В то же время аналитики отмечают сезонное подорожание сахара. Пик цикла его производства приходится на осень, когда завершается уборка сахарной свеклы. К весне запасы снижаются, что сказывается на ценах.

Особенно заметно в мае подорожал бензин, что связано с повышенным спросом на него в сезон отпусков. Также сказалось временное уменьшение объемов переработки на НПЗ, где проходят плановые и внеплановые работы.

Прибавили в цене зарубежные туры в Турцию, Китай, Юго-Восточную Азию и страны Закавказья.