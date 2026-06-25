Бензин АИ-95 в Воронеже подскочил до 79 рублей за литр

Фото из архива КП

В конце июня 2026 года воронежские водители столкнулись с существенным подорожанием горючего. По данным Воронежстата, опубликованным в четверг, 25 июня, рост цен затронул все категории топлива на заправках региона.

Самая заметная прибавка зафиксирована у бензина марки АИ-95. Теперь его средняя стоимость составляет 78,89 рубля за литр. Не остался в стороне и самый ходовой АИ-92: его цена выросла с 68,31 до 71,32 рубля. Владельцам премиальных автомобилей также придется раскошелиться — литр АИ-98 за неделю прибавил в цене 1,28 рубля и достиг отметки 97,86 рубля.

Кроме того, заметно подорожала «солярка». Литр дизельного топлива теперь стоит в среднем 82,11 рубля против 78,29 рубля неделей ранее.