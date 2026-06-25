Воронежский фитнес-тренер потеряла 1,1 млн рублей из-за «инвестиций»

Фото из архива КП

В полицию Воронежа обратилась 45 летняя местная жительница, работающая фитнес тренером. Она рассказала, что стала жертвой многоходовой мошеннической схемы, лишившись 1 169 000 рублей.

Все началось со знакомства в социальной сети. Некий мужчина предложил потерпевшей дополнительный заработок на биржевых торгах. Женщина оставила заявку, после чего ей позвонил «финансовый специалист» и убедил скачать специальное мобильное приложение для инвестиций. Первый взнос был небольшим, но затем с ней связали персонального «трейдера», который настойчиво рекомендовал пополнять баланс для получения сверхприбыли.

Доверившись, потерпевшая оформила в банке потребительский кредит на 720 000 рублей и частями перевела эти деньги на счета, указанные кураторами. Когда один из ее инвестиционных счетов заблокировали, мошенники заявили, что для разблокировки нужен дополнительный платеж. Они убедили женщину попросить родственницу перевести еще 529 000 рублей с кредитной карты – и та согласилась.

На этом аферисты не остановились. Они выдвинули новое, еще более циничное обвинение – будто бы потерпевшая финансирует террористическую деятельность, и под этим предлогом потребовали новые крупные суммы. Только тогда горожанка осознала, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников и пытаются отследить движение средств. Специалисты вновь напоминают: не переводите деньги незнакомцам, не устанавливайте приложения по просьбе третьих лиц и проверяйте информацию о брокерах через официальные источники.