В Воронежской области местами ожидается гроза и похолодание 26 июня

Фото из архива КП

По данным Воронежского гидрометцентра, на территории региона объявлен желтый уровень опасности в связи с приближающейся грозой. Предупреждение действует до 06:00 26 июня. Ожидаются местами грозы, ливни, в отдельных районах — град.

Температура воздуха:

В ночь на 25 июня — около +14…+17 °C. Днем 25 июня по области — +20…+25 °C, в Воронеже — +20…+22 °C. Вечером — около +19 °C, ночью 26 июня — +14…+15 °C.

В пятницу, 26 июня, днем ожидается +19…+21 °C, в Воронеже — до +22 °C. Ветер северо-западный 8–13 м/с, при грозах порывы до 17 м/с.