Осудили мошенницу в воронежской Кантемировке за снятия порчи с золотых украшений

Фото из архива КП

В Кантемировском районе Воронежской области вынесли приговор 62-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 25 июня.

Весной 2025 года фигурантка убедила знакомую, что на ее золотые кольцо и браслет наложена «порча», и под предлогом магической «чистки» забрала украшения. Вернуть их женщина отказывалась, храня у себя дома до обыска.

Сумма ущерба составила не менее 72 тысяч рублей, что для потерпевшей является значительным. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа. Приговор пока не вступил в законную силу.