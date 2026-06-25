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НовостиПроисшествия25 июня 2026 6:44

12-летний мальчик пострадал в ДТП с «Нивой» на воронежской трассе

Водитель выехал на встречку
Евгения ФРОЛОВА
Фото - региональный главк МВД

Фото - региональный главк МВД

Авария произошла на трассе «Белгород – Павловск – Бабка» в Павловском районе. Водитель выехал на встречку, столкнувшись с «Хавалом». Подробности рассказали 25 июня в ГУ МВД по региону.

Там пояснили, что столкновение произошло утром в Павловском районе на 2-м километре автодороги «Белгород – Павловск – село Бабка». Водитель «ВАЗ 2121» — 52-летний житель Московской области — выехал на встречную полосу и врезался в «Хавал М6» под управлением 39-летней женщины из Россошанского района.

В ДТП пострадали пять человек: водитель «Нивы», его пассажиры 33 и 50 лет, а также 12-летний мальчик — пассажир «Хавала». Все раненые доставлены в больницу, обстоятельства аварии устанавливаются.