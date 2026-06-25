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НовостиОбщество25 июня 2026 5:43

Врио мэра Нововоронежа Юрий Жегульский досрочно покинул пост

Исполнять обязанности главы города назначен Евгений Чирков
Елизавета ФРОЛОВА
Фот о из архива КП

Фот о из архива КП

В среду, 24 июня, стали известны кадровые изменения в администрации Нововоронежа. Свои полномочия досрочно прекратил временно исполняющий обязанности главы городского округа Юрий Жегульский.

В официальном сообщении указано, что отставка произошла по собственному желанию чиновника. Он был назначен на эту должность в середине апреля.

Новым врио мэра Нововоронежа назначен Евгений Чирков. Он будет исполнять обязанности до дня избрания нового главы муниципалитета. Ранее Чирков работал директором НКО «Ассоциация "Совет муниципальных образований Воронежской области"».