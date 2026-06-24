В РПЛ воронежский «Факел» стартует матчем против махачкалинского «Динамо»

Фото из соцсетей РФС.

24 июня стал известен календарь игр воронежского «Факела» в РПЛ-2026/27. В первом туре (24 – 27 июля) «огнеопасные» встретятся на своем поле с махачкалинским «Динамо». Первый выезд состоится во втором туре (31 июля – 3 августа) в гости к «Краснодару».

Календарь остальных матчей «Факела» в предстающем розыгрыше РПЛ:

3-й тур (7 - 10 августа) «Факел» - «Ахмат»

4-й тур (14 - 17 августа) ЦСКА - «Факел»

5-й тур (21 - 24 августа) «Факел» - «Оренбург»

6-й тур (28 - 31 августа) «Факел» - «Зенит»

7-й тур (4 - 7 сентября) «Ростов» - «Факел»

8-й тур (11 - 14 сентября) «Факел» - «Балтика»

9-й тур (15 - 17 сентября) «Спартак» - «Факел»

10-й тур (9 - 12 октября) «Факел» - «Локомотив»

11-й тур (16 - 19 октября) «Крылья Советов» - «Факел»

12-й тур (23 - 26 октября) «Факел» - «Родина»

13-й тур (30 октября - 2 ноября) «Рубин» - «Факел»

14-й тур (6 - 8 ноября) «Факел» - «Динамо»

15-й тур (20 - 23 ноября) «Акрон» - «Факел»

16-й тур (27 - 30 ноября) «Факел» - «Спартак»

17-й тур (4 - 7 декабря) «Факел» - «Ростов»

18-й тур (26 февраля - 1 марта) «Зенит» - «Факел»

19-й тур (5 - 8 марта) «Динамо» (Махачкала) - «Факел»

20-й тур (12 - 15 марта) «Факел» - ЦСКА

21-й тур (19 - 21 марта) «Локомотив» - «Факел»

22-й тур (2 - 5 апреля) «Ахмат» - «Факел»

23-й тур (9 - 12 апреля) «Факел» - «Акрон»

24-й тур (16 - 19 апреля) «Динамо» - «Факел»

25-й тур (23 - 26 апреля) «Оренбург» - «Факел»

26-й тур (30 апреля - 3 мая) «Факел» - «Рубин»

27-й тур (7 - 10 мая) «Балтика» - «Факел»

28-й тур (14 - 17 мая) «Факел» - «Крылья Советов»

29-й тур (21 - 24 мая) «Факел» - «Краснодар»

30-й тур (29 мая) «Родина» - «Факел»

Более точные даты и время матчей станут известны позднее.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, поход за Кубком России воронежский «Факел» начнет матчем с московским «Динамо».

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