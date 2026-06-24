Прокуратура Воронежа восстановила права вдовы и сына участника СВО

Женщина и ее несовершеннолетний сын не получили положенную им по закону материальную помощь из-за отсутствия регистрации на территории Воронежской области. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Советского района Воронежа провела проверку по обращению вдовы участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Оказалось, что женщина и ее несовершеннолетний сын не получили положенную им по закону материальную помощь из-за отсутствия регистрации на территории Воронежской области. Суд отреагировал на запрос прокуратуры и установил юридический факт постоянного проживания семьи на территории региона. Теперь жене и сыну погибшего участника военного выплатят материальную помощь в один миллион рублей.

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